Облили краской и вставили в руку игрушку для взрослых: вандалы осквернили памятник Евгению Пригожину

Неизвестные совершили акт вандализма на могиле петербургского предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Кадры с последствиями хулиганской выходки опубликовал Telegram-канал Питерач • Новости Питера.

Бизнесмен покоится на Прохоровском кладбище Северной столицы. Не так давно на могиле Пригожина его близкие установили памятник. Скульптурная композиция изображает самого основателя «ЧВК Вагнер» в полный рост.

Сегодня, 20 июня, в Сети стали распространяться видео, на которых показаны последствия хулиганской выходки на могиле известного петербуржца. Так, некие люди облили памятник Пригожину белой краской, а также вставили ему в руку игрушку для взрослых. Дополнительной информации по инциденту пока не приводится.

Ранее очевидцы мятежа основателя «Вагнера» Пригожина раскрыли детали захвата Ростова-на-Дону. Они окрестили те события «12 часами ада».