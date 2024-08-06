«Помогите планете — съешьте богатых»: экоактивисты облили краской виллу Месси за 11 млн евро

Дорогостоящая вилла одного из самых известных и высокооплачиваемых футболистов мира Леонеля Месси подверглась нападению. Дом игрока на Ибице за 11 млн евро атаковали климатические активисты, передает РИА Новости Спорт.

Экоактивисты поделились кадрами акции в социальных сетях. На них видно, как двое молодых людей стоят у входа на виллу Месси с плакатом «Помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию». При этом сам дома звезды облит черной и красной краской.

Климатические активисты считают незаконной постройку на Ибице. Также они привели стоимость жилья. Сумму в 11 млн евро участники акции назвали непомерной.

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