Леонардо Ди Каприо засняли с известным дизайнером после слухов о помолвке

Американского актера Леонардо Ди Каприо заметили в компании с дизайнером Стеллой Маккартни после слухов о помолвке с моделью Витторией Черетти. Об этом пишет Page Six.

Журналисты заметили звезду «Титаника» и дизайнера во время их поездки в отель «Беверли-Хиллз». Артист вел автомобиль, а дизайнер Маккартни находилась на пассажирском кресле рядом. По данным источника, знаменитости встретились ради обсуждения совместных экологических проектов.

Стоит отметить, что в настоящий момент Леонардо Ди Каприо встречается с моделью Витторией Черетти. Слухи об их романе впервые появились в мае прошлого года. Тогда звезд «подловили» во время прогулки в Каннах. В начале сентября голливудского актера и модель увидели целующимися в ночном клубе на Ибице. В конце февраля пару видели во время прогулки в Лос-Анджелесе.

При этом недавно Ди Каприо спровоцировал слухи о помолвке с Витторией Черетти. Возлюбленную артиста засняли с кольцом на безымянном пальце.

Ранее сообщалось, что модель Пэрис Хилтон показала годовалого сына Феникса.