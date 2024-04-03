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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 апреля 2024, 13:00
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Леонардо Ди Каприо засняли с известным дизайнером после слухов о помолвке

Актер Ди Каприо вышел в свет с дизайнером Маккартни после слухов о помолвке.
Леонардо Ди Каприо засняли с известным дизайнером после слухов о помолвке

© IMAGO/Alexandra Fechete/Imago Stock and People/East News

Американского актера Леонардо Ди Каприо заметили в компании с дизайнером Стеллой Маккартни после слухов о помолвке с моделью Витторией Черетти. Об этом пишет Page Six.

Журналисты заметили звезду «Титаника» и дизайнера во время их поездки в отель «Беверли-Хиллз». Артист вел автомобиль, а дизайнер Маккартни находилась на пассажирском кресле рядом. По данным источника, знаменитости встретились ради обсуждения совместных экологических проектов.

Стоит отметить, что в настоящий момент Леонардо Ди Каприо встречается с моделью Витторией Черетти. Слухи об их романе впервые появились в мае прошлого года. Тогда звезд «подловили» во время прогулки в Каннах. В начале сентября голливудского актера и модель увидели целующимися в ночном клубе на Ибице. В конце февраля пару видели во время прогулки в Лос-Анджелесе.

При этом недавно Ди Каприо спровоцировал слухи о помолвке с Витторией Черетти. Возлюбленную артиста засняли с кольцом на безымянном пальце.

Ранее сообщалось, что модель Пэрис Хилтон показала годовалого сына Феникса.