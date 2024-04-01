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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 апреля 2024, 19:28
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«Маленький пасхальный медвежонок»: Пэрис Хилтон показала годовалого сына Феникса

Модель Пэрис Хилтон устроила фотосессию с годовалым сыном Фениксом в честь Пасхи.
«Маленький пасхальный медвежонок»: Пэрис Хилтон показала годовалого сына Феникса

© Bob Kupbens/Icon Sportswire/Associated Press/East News

Модель Пэрис Хилтон устроила фотосессию с годовалым сыном Фениксом в честь Пасхи. 43-летняя звезда опубликовала кадры в соцсетях.

Мама двоих детей продолжает делиться своим счастьем с поклонниками. В прошлое воскресенье, во время празднования светлого праздника Пасхи, звезда решила поделиться новыми фотографиями, на которых она запечатлена вместе с годовалым сыном Фениксом. Съемка прошла прямо в особняке знаменитости, который был пышно украшен десятками разноцветных плюшевых кроликов и гигантскими тумбами, выполненными в форме раскрашенных яиц.

На снимках Пэрис позировала в традиционном для нее стиле – в ярко-розовом платье в сочетании с такими же цветными босоножками от Valentino и модными мото-перчатками.

«Я и мой маленький пасхальный медвежонок», – написала звезда.

«Маленький пасхальный медвежонок»: Пэрис Хилтон показала годовалого сына Феникса

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Феникс появился на свет от суррогатной матери в январе 2023 года. Пэрис не скрывала малыша от публики, а старается как можно чаще показывать его фанатам. В конце прошлого года она удивила всех еще одним пополнением – в семье Хилтон и ее мужа Картера Реума появилась дочь по имени Лондон. Пэрис и Картер поженились в ноябре 2021 года.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Пэрис Хилтон
дети
Пасха
фотосессия