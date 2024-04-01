«Маленький пасхальный медвежонок»: Пэрис Хилтон показала годовалого сына Феникса

Модель Пэрис Хилтон устроила фотосессию с годовалым сыном Фениксом в честь Пасхи. 43-летняя звезда опубликовала кадры в соцсетях.

Мама двоих детей продолжает делиться своим счастьем с поклонниками. В прошлое воскресенье, во время празднования светлого праздника Пасхи, звезда решила поделиться новыми фотографиями, на которых она запечатлена вместе с годовалым сыном Фениксом. Съемка прошла прямо в особняке знаменитости, который был пышно украшен десятками разноцветных плюшевых кроликов и гигантскими тумбами, выполненными в форме раскрашенных яиц.

На снимках Пэрис позировала в традиционном для нее стиле – в ярко-розовом платье в сочетании с такими же цветными босоножками от Valentino и модными мото-перчатками.

«Я и мой маленький пасхальный медвежонок», – написала звезда.