«Маленький пасхальный медвежонок»: Пэрис Хилтон показала годовалого сына Феникса
© Bob Kupbens/Icon Sportswire/Associated Press/East News
Модель Пэрис Хилтон устроила фотосессию с годовалым сыном Фениксом в честь Пасхи. 43-летняя звезда опубликовала кадры в соцсетях.
Мама двоих детей продолжает делиться своим счастьем с поклонниками. В прошлое воскресенье, во время празднования светлого праздника Пасхи, звезда решила поделиться новыми фотографиями, на которых она запечатлена вместе с годовалым сыном Фениксом. Съемка прошла прямо в особняке знаменитости, который был пышно украшен десятками разноцветных плюшевых кроликов и гигантскими тумбами, выполненными в форме раскрашенных яиц.
На снимках Пэрис позировала в традиционном для нее стиле – в ярко-розовом платье в сочетании с такими же цветными босоножками от Valentino и модными мото-перчатками.
«Я и мой маленький пасхальный медвежонок», – написала звезда.
Напомним, что Феникс появился на свет от суррогатной матери в январе 2023 года. Пэрис не скрывала малыша от публики, а старается как можно чаще показывать его фанатам. В конце прошлого года она удивила всех еще одним пополнением – в семье Хилтон и ее мужа Картера Реума появилась дочь по имени Лондон. Пэрис и Картер поженились в ноябре 2021 года.
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