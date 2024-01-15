«Гений»: почему Ди Каприо признали одним из величайших актеров в истории

Режиссер и продюсер Мартин Скорсезе высоко оценил талант голливудского актера Леонардо Ди Каприо, назвав его гением и одним из величайших актеров в истории. Об этом сообщает IndieWire.

В своем выступлении на премии National Board of Review, Скорсезе подчеркнул, что за 23 года сотрудничества они с Ди Каприо работали над шестью кинокартинами.

«Он и в самом деле гений с позиции кинематографа, и это видно по его лицу», — заявил мэтр.

Скорсезе также отметил, что бесстрашие и преданность своему ремеслу делают Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кино. В заключении режиссер выразил свою благодарность актеру за все, что они смогли создать вместе.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо примет участие в новом фильме Пола Андерсона. Съемки этой кинокартины, которая пока не получила названия, запланированы на 2024 год в Калифорнии. Вместе с Ди Каприо в фильме сыграют Шон Пенн и Регина Холл.

Также мы писали о том, что актера Леонардо Ди Каприо застали за странным занятием в баре. Российский блогер Амиран Сардаров некоторое время жил в США и успел побывать на светских мероприятиях и вечеринках, где часто появляется звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо. По словам Сардарова, знаменитость занимался кое-чем даже за едой. Речь идет про женщин.