Леонардо Ди Каприо слился в поцелуе с 25-летней моделью на глазах у всех

Леонардо Ди Каприо засняли целующимся с 25-летней моделью Витторией Черетти. Пара отдыхала в клубе на Ибице. Об этом сообщает Page Six.

Если посмотреть на опубликованные кадры, то можно заметить, как 48-летний Ди Каприо целуется и обнимается с итальянской манекенщицей на глазах у толпы людей. И, хотя звезда Голливуда, кажется, хотел потеряться из виду, надев черную футболку и кепку, его избранница активно привлекала к себе внимание. Она блистала на танцполе в золотом топе.

Примечательно, что сама пара, а также их представители никак не комментируют информацию о возможном романе.

Ранее мы писали, что любовница Аль Пачино требует алименты на их общего ребенка. Пара встречалась чуть больше года, но даже за такое короткое время 29-летняя Нур Альфаллах успела подарить актеру наследника. Только вот, как выяснилось позже, сам Альпачино был против детей.

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