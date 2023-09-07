Громкое расставание и судебные споры: любовница Аль Пачино требует алименты на их общего ребенка

Любовница Аль Пачино требует опеки над их общим ребенком, об этом сообщает StarHit.

29-летняя Нур Альфаллах и 83-летний Аль Пачино встречались чуть больше года. Возлюбленные не регистрировали отношения, но успели завести ребенка. Правда, как выяснилось позже, американский актер был категорически против детей. В результате, отношения между ними остыли и пара заявила о расставании.

Теперь девушка намерена отсудить у Аль Пачино алименты и добиться опеки над ребенком.

«В заявлении Нур Альфаллах требует полной физической опеки над ребенком с предоставлением встреч актеру. Хорошая новость в том, что она согласна предоставить Аль Пачино совместную юридическую опеку, что позволяет ему участвовать в принятии важных решений, таких, как обучение в школе, медицинское лечение и выбор религии», — рассказал источник.

Хотя размер алиментов пока неизвестен, вероятнее всего суммы будут внушительные — актер до сих пор активно снимается в кино. Как сообщил инсайдер, знакомый с ходом судебных разбирательств, суд в Калифорнии перед тем, как назначить алименты, должен официально установить родителей и доход обеих сторон. Сам актер пока хранит молчание и никак не комментирует требования любовницы.

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