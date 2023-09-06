Брак «непоправимо разрушен»: озвучена официальная причина развода Софи Тернер и Джо Джонаса

Одна из самых красивых пар западного шоу-бизнеса распалась. Джо Джонас решил развестись с Софи Тернер из-за «непримиримых противоречий». Об этом сообщает Daily Mail.

В заявлении певец написал, что супруги пытались сделать все, чтобы сохранить отношения, но ничего не вышло, их брак «непоправимо разрушен».

Пара поженилась в 2019 году. Перед свадьбой они составили брачный контракт. Поэтому теперь никаких споров по поводу раздела имущества не возникнет.

После развода при Софи Тернер останется все ее состояние, большую часть которого она заработала благодаря съемкам в «Игре престолов», а Джо Джонас сохранит свои доходы от музыкальной карьеры. Интересно, что исполнитель богаче актрисы в пять раз.

Однако паре все же предстоит задуматься об опеке над двумя детьми. Последнее время трехлетняя и годовалая дочери были вместе со звездным папой. Музыкант даже брал девочек с собой в тур, пока Тернер снималась в новом проекте.

В заявлении о разводе Джонас указал, что он и Софи договорились о совместной опеке, однако есть предположение, что папа будет проводить с детьми больше времени, нежели мама.

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