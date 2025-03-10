Леонардо Ди Каприо раскрыл имя актера, который впечатлил его на съемках

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо раскрыл имя коллеги по цеху, который сильнее всего впечатлил его на съемках. Об этом пишет издание People.

Как оказалось, наибольшее впечатление на артиста произвел Люк Перри во время съемок картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

«Я сразу же был поражен его добротой. Возникло чувство волнения, когда увидел его на съемочной площадке. Это было невероятно», — признался Ди Каприо в интервью для документального фильма «Я — Люк Перри».

В «Однажды в Голливуде» Перри исполнил роль звезды вестернов Уэйна Мондера. Финальную версию фильма он не увидел: актер скончался на 53-м году жизни в одной из клиник Калифорнии, куда он был доставлен 27 февраля 2019 года c инсультом.

Ранее Леонардо Ди Каприо засняли с девушкой впервые после пожаров в Лос-Анджелесе.

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