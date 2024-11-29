«Ненавидят брак»: назван человек, из-за кого Леонардо Ди Каприо решил остаться холостяком

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поддержал идею Аль Пачино о ненависти к браку. Об этом пишет издание Radar.

Как рассказал инсайдер, Ди Каприо ориентируется во взглядах на жизнь на Аль Пачино и Джека Николсона.

«Это чушь. Никто не может заставить Лео пойти к алтарю. Лео любит Джека и Эла, и они оба очень громко говорили о том, как ненавидят идею брака. Он не боится мысли о том, что может стать дряблым и одиноким после многих лет распутства», — поделился информатор.

Источник уточнил, что Ди Каприо обладает извращенным чувством юмора, поэтому находит «забавным» подход их трио к женщинам.

Слухи о романе Леонадо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти появились в мае прошлого года. Тогда пару заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и манекенщицу засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей «поймали» во время прогулки в Лос-Анджелесе. Влюбленные неоднократно создавали слухи о помолвке.

Накануне в окружении Леонардо Ди Каприо заявили, что он не помолвлен с Витторией Черетти.