Леонардо Ди Каприо засняли с девушкой впервые после пожаров в Лос-Анджелесе

Известного американского актера Леонардо Ди Каприо засняли с возлюбленной Витторией Черетти впервые после пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание Daily Mail.

Звезду «Титаника» заметили вместе с девушкой после вечеринки, посвященной премии BAFTA. 50-летний артист попытался остаться незамеченным, когда покидал мероприятие со своей избранницей. Ди Каприо покинул локацию около 02:40 ночи и вышел через черный вход, чтобы избежать ожидающих его фанатов и фотографов. Он спрятался под бейсболкой и маской, когда уехал на автомобиле, где его ожидала 26-летняя Виттория.

Слухи о романе Леонадо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда пару заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и манекенщицу засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей «поймали» во время прогулки в Лос-Анджелесе. Влюбленные неоднократно создавали слухи о помолвке.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами.