Леонардо Ди Каприо «поймали» за поцелуями с возлюбленной

Американский актер Леонардо Ди Каприо вышел на публику со своей девушкой, итальянской моделью Витторией Черетти. Об этом сообщает издание Daily Mail.

49-летний артист и его 25-летняя избранница посетили концерт рок-группы Rolling Stones, который прошел 11 мая в Неваде. Журналисты подловили влюбленных, когда те целовались.

Стоит отметить, что впервые слухи о романе Леонардо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти появились в мае прошлого года. Тогда пару заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября звезду «Титаника» и модель «поймали» за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля звезд видели во время прогулки в Лос-Анджелесе. Недавно влюбленные спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци обнаружили на безымянном пальце Черетти кольцо. Однако через некоторое время источник сообщил, что Ди Каприо пока не готов к столь серьезному шагу.

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