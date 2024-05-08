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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 мая 2024, 16:36
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Кара Делевинь отреагировала на слухи об употреблении алкоголя

Супермодель Кара Делевинь не подтвердила слухи об употреблении алкоголя.
Кара Делевинь отреагировала на слухи об употреблении алкоголя

© HENRY NICHOLLS/AFP/East News

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь прокомментировала обвинения в появлении в нетрезвом состоянии на ежегодном балу Института костюма Met Gala. Об этом пишет Daily Mail.

В Сети стали обсуждать ролик, снятый во время Met Gala. Супермодель была запечатлена в компании певца Эда Ширана и дизайнера Стеллы Маккартни. На видео звезда кривлялась в рамках общения с журналистами. Некоторые пользователи допустили, что Делевинь снова начала употреблять алкоголь.

Актриса, в свою очередь, поспешила опровергнуть подобное мнение.

«Я чиста почти два года. Спасибо за поддержку», — заверила знаменитость.

Стоит отметить, что в июне минувшего года Кара Делевинь рассказал борьбе с наркотической зависимостью. Вдобавок супермодель призналась, что прошла программу «12 шагов», чтобы побороть зависимость от психоактивных веществ.

Ранее мы писали, что Карл III отказался от встречи с принцем Гарри во время его визита в Лондон.

Также сообщалось, что певица Дженнифер Лопес появилась на Met Gala 2024 без Бена Аффлека.