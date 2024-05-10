Хейли беременна: Джастин Бибер впервые станет отцом

Супруга американского певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер объявила, что ждет ребенка. Снимки с округлившимся животом 27-летняя звезда выложила в своих социальных сетях.

На фото Хейли позирует в облегающем белом платье, а супруг поцеловал ее в губы и обнял за талию.

Слухи о беременности модели появились давно. Фанаты отмечали, что у Хейли в последнее время изменилась фигура, но никаких официальных заявлений пара не делала. В феврале отец звезды, Стив Болдуин, выложил видео в соцсетях с Джастином Бибером, призвав фанатов помолиться за супругов.

Однако Хейли и 30-летний Джастин решили рассказать о пополнении в семье только сейчас, когда модель находится на шестом месяце беременности. На эту новость особенно эмоционально отреагировала мама исполнителя Пэтти Маллетт. Она обратилась к пользователям из салона автомобиля: свекрови Хейли уже не терпится стать бабушкой.

«Мое сердце переполнено радостью! Какое захватывающее новое приключение! Я так сильно вас люблю!» — написала она.

Долгое время артист встречался с певицей Селеной Гомес: у пары было множество фанатов, которые были морально подавлены после расставания пары. Возлюбленные много раз сходились и расходились. Но все же им не удалось сохранить отношения. После Бибер встретил Хейли: ее многие обвиняли в разрыве Джастина с Гомес. Девушка до сих пор подвергается хейту и сама не упускает случая подколоть бывшую возлюбленную мужа.

Ранее сообщалось о том, что модель Хейли Бибер хочет подать на развод с супругом после пяти лет брака.