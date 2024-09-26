«Выглядит ужасно»: внешность Кейт Мосс на фото с модного показа разочаровала поклонников

Британская супермодель Кейт Мосс появилась на модном показе Saint Laurent в Париже и разочаровала поклонников. Соответствующие кадры и комментарии опубликовало издание Daily Mail.

50-летняя знаменитость посетила мероприятие в черном полупрозрачном платье и пиджаке. При этом манекенщица сделала макияж с акцентом на губы, нанеся на них красную помаду, а также зачесала волосы назад. Вдобавок Мосс решила дополнить свой образ массивными золотыми браслетами и длинными серьгами.

Читатели портала были поражены внешностью супермодели и принялись критиковать ее в комментариях под материалом.

«Кейт Мосс не очень хорошо постарела. Она выглядит ужасно, и пластика так очевидна», «Что она сделала со своим лицом? Она выглядит постоянно испуганной», «Кейт похожа на бабушку! Что случилось?», — писали юзеры.

Ранее мы писали, что сестра Кейт Мосс оказалась в больнице после передозировки «Оземпиком».