Эффектное появление: Леди Гага удивила фанатов шляпой с рогами на премьере «Джокера»

На Венецианском кинофестивале прошла премьера второй части «Джокера». На красной дорожке в этот день певица Леди Гага, сыгравшая в проекте одну из главных ролей, позировала фотографам в образе total black, главной фишкой которого стала шляпа с рогами. Фото опубликовал таблоид Daily Mirror.

Исполнительница вышла в свет вместе со своим женихом Майклом Полански. Бизнесмен был в классическом смокинге, а вот Леди Гага подобрала необычный наряд. На ней было платье с объемной юбкой с форме трубочек, а также головной убор с рогами и ажурной маской, прикрывающей глаза. Из украшений артистка надела только бриллианты и вновь сверкнула своим помолвочным кольцом. Напомним, что приблизительно украшение обошлось Полански в 578 тысяч долларов.

Премьера фильма «Джокер» запланирована на 4 октября. К главной роли в продолжении вернулся актер Хоакин Феникс. А Леди Гага сыграла Харли Квин.

К слову, каждое появление Леди Гаги сейчас широко освещается в СМИ, так как ее подозревают в беременности. И хоть сама певица слухи отрицает, поклонники уверены, что она находится в ожидании первенца.

Ранее Николь Кидман появилась в Венеции в черном платье за 300 тысяч рублей.