Леди Гага расстроена из-за низких рейтингов второй части «Джокера». Об этом сообщает The Voice.

На днях прошла мировая премьера «Джокера 2». Фильм получил смешанные оценки зрителей и кинокритиков. Сиквел критикуют за то, что он пытается преуспеть сразу в нескольких жанрах.

По данным источника, близкого к певице, Леди Гага не ожидала такого количества негативных оценок.

«Леди Гага удивлена реакцией на „Джокера 2“. Актриса шокирована тем, что людям он не нравится после реакции, полученной от критиков перед премьерой. Она вложила столько души в фильм и очень уважает фанатов комиксов», — рассказал он.

Инсайдер заявил, что Гага планировала получить за свою роль номинацию на «Оскар», но судя по всему, этого уже не случится.

«Стефани думала, что этот фильм может принести ей номинацию на „Оскар“, тем более, что первый фильм имел такой успех и Хоакин получил свою золотую статуэтку», — рассказал источник.

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