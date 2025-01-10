«Куча мусора»: отец Зендеи отреагировал на слухи о помолвке актрисы

Отец голливудской актрисы Зендеи Казембе Аджаму Коулман признался, что не знает о ее помолвке с Томом Холландом. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Это просто куча мусора, раздаваемого TMZ. Я не понимаю, о чем вы говорите», — поделился родитель знаменитости.

Отец Зендеи также выразил крайнее сомнение в том, что Том Холланд сделал предложение его дочери и воздержался от дальнейших комментариев.

Напомним, роман актеров начался в 2021 году после съемок фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Позже Холланд подтверждал, что он встречается с актрисой. А год назад западные таблоиды писали, что возлюбленные всерьез задумались о свадьбе.

В начале января 2025-го Зендея показала кольцо и спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом.

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