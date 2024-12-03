Раскрыто, кого Том Холланд выбрал шафером на свадьбу с Зендеей

Звезда «Человека-паука» Том Холланд начал планировать свадьбу со своей возлюбленной, актрисой Зендеей. Об этом пишет Life & Style со ссылкой на источник.

Как рассказал инсайдер, свадьба звезд может состояться уже в 2025 году, а на столь серьезный шаг Холланда вдохновил его приятель и коллега Роберт Паттинсон.

Известно, что уже на протяжении нескольких лет Том и Роберт поддерживают довольно близкие отношения. Звезда «Человека-паука» стал свидетелем того, как изменился Паттинсон после свадьбы и отцовства, а потому захотел аналогичных перемен в собственной жизни.

«Он хочет такой же жизни для себя и Зендеи как можно скорее», — поделился информатор.

Уточняется, что именно Паттинсон может стать ключевой фигурой на свадьбе Холланда И Зендеи. По слухам, Том желает видеть Роберта своим шафером.

Том Холланд и Зендея познакомились на съемках фильма «Человек Паук» еще в 2016 году. Фанаты стали приписывать им роман в 2020 году — сразу после того, как Том стал регулярно появляться в компании Зендеи не только на светских мероприятиях.

В конце 2021 года Холланд подтвердил слухи о том, что состоит в романтических отношениях со своей коллегой по кинокомиксу.

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