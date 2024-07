«Красивая, но невнятная особа»: королева пыталась рассорить Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Королева Великобритании Камилла пыталась рассорить Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Кейт считается любимицей не только королевской знати, но и всего британского народа.

Принцесса очаровывает всех теплотой душевной и невероятной добротой. Кроме того, она всегда могла расположить к себе людей.

Покойная королева Елизавета II была очарована Миддлтон еще до того, как она стала женой принца. А монарх Карл III даже дал наставление старшему сыну либо делать предложение руки и сердца этой чудесной девушке, либо не мучить и отпустить.

Однако не все так добродушно отнеслись к принцессе. Королева Камилла пыталась рассорить Кейт и Уильяма, утверждая, что они не пара.

«Красивая, но невнятная особа», — отзывалась Камилла о Кейт. Об этом сообщает Экспресс газета.

В книге «Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne» королевский биограф Кристофер Андерсен объяснил, почему между женщинами возник конфликт. Дело в том, что Камиллу напрягала схожесть Кейт с принцессой Дианой. По этой причине она даже убеждала супруга Карла, что Миддлтон является плохой партией для старшего сына из-за социального статуса. Однако любовь монарха к принцессе оказалась сильнее негативных высказываний в ее адрес.

Ранее мы писали о том, как принц Гарри отреагировал на появление онкобольной Кейт Миддлтон на публике.