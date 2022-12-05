Королевская измена: Кейт Миддлтон поцеловалась с другим мужчиной на глазах у принца Уильяма

Принц Уильям с супругой несколько дней назад прилетели в США ради участия в церемонии Earthshot Prize в Бостоне. В Америке они уже не были больше 10 лет, поэтому их прилет стал настоящим триумфом. Однако эта поездка уже успела наделать много шума вокруг королевской четы. Причем весьма не в положительном ключе.

Общественность уже обсуждала продолжающийся конфликт принцев Уильяма и Гарри, которые отказались видеться друг с другом в США, а также освистание супружеской пары на баскетбольном матче. Теперь разгорелся новый скандал – Кейт Миддлтон нарушила протокол и дала поцеловать себя не своему мужу, причем свидетелем возмутительного поведения стал сам Уильям. Обычно сохраняющий самообладание и спокойствие принц в этот раз не мог скрыть шок.

Приблизившимся к королевским губам оказался знаменитый футболист Дэвид Бэкхэм. Ради небольшой речи на церемонии фонда в Бостоне он проделал путь в 13 тысяч миль. При этом его краткое появление оставило неизгладимый след, который теперь оживленно обсуждается в Сети. Дело в том, что Бэкхэм позволил себе непозволительную фамильярность. Он не только обнял Кейт Миддлтон, но и позволил себе поцеловать ее в щеку. И сделал он это на глазах наследника престола.

Британцы посчитали поступок футболиста возмутительным. По их словам, это грубое нарушение протокола. Никто, конечно, не ожидал, что он будет кланяться в ноги принцу и его супруге, однако все надеялись, что он хотя бы будет вести себя прилично, несмотря на то, что сейчас фигурирует в множестве скандалов.

Конфликт постарались быстро замять, так как королевской семье сейчас не нужны еще большие проблемы. Кейт не придала большого значения поступку Бэтхэма и поспешила успокоить ошарашенного супруга.

Напомним, что, пока принц Уильям и Кейт Миддлтон находятся в США, в Великобритании Букингемский дворец пытается уладить расистский скандал, разгоревшийся из-за пожилой придворной леди, фрейлины покойной Елизаветы II. На королевском приеме она оскорбила темнокожую гостью Карла III, пытаясь узнать «откуда ее народ».