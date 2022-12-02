Кейт Миддлтон показала вечно ноющей Меган Маркл, как держать удар

Принц Уэльский Уильям и его жена Кейт Миддлтон были освистаны на баскетбольном матче в США. Они не обратили на это внимание и не подали вида.

Миддлтон продолжала улыбаться, глядя на нее, приободрился супруг. После матча пара не пряталась от публики.

Наоборот, супруги отправились гулять по городу и добились того, что вместо свистов, их встречали цветами.

Фанаты решили: Миддлтон своим примером показала герцогине Сассекской Меган Маркл, как нужно «держать удар». Обычная реакция Маркл – это слезы и желание вызвать жалость.

Ранее принц Гарри намекнул, что развод с ней неизбежен.