14:24, 02 декабря 2022
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Кейт Миддлтон показала вечно ноющей Меган Маркл, как держать удар
Принц Уэльский Уильям и его жена Кейт Миддлтон были освистаны на баскетбольном матче в США. Они не обратили на это внимание и не подали вида.
Миддлтон продолжала улыбаться, глядя на нее, приободрился супруг. После матча пара не пряталась от публики.
Наоборот, супруги отправились гулять по городу и добились того, что вместо свистов, их встречали цветами.
Фанаты решили: Миддлтон своим примером показала герцогине Сассекской Меган Маркл, как нужно «держать удар». Обычная реакция Маркл – это слезы и желание вызвать жалость.
Ранее принц Гарри намекнул, что развод с ней неизбежен.
Источник фото:Freepik.com
Источник:7дней.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: