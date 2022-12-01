«Вы из какой части Африки?»: британская монархия оказалась втянута в расистский скандал

Королевская семья Великобритании снова в центре скандала. И на этот раз расистского. Крестная мама принца Уильяма и придворная дама покойной Елизаветы II подала в отставку после того, как оскорбила чернокожую гостью на приеме. Женщина неоднократно пыталась узнать «откуда ее народ».

Оскорбленной оказалась основательница благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани. Она заявила, что Сьюзан Хасси, посмотрев ее бейдж с именем, стала расспрашивать о ее «народе». Женщина сразу ответила, что является гражданкой Великобритании, однако придворная дама не унималась.

Фунали описала разговор с Хасси в Твиттере. Женщина спросила у нее: «Вы из какой части Африки?». Нгози ответила, что она британка. Далее последовали вопросы: «Какой вы национальности?», «Откуда вы на самом деле, откуда ваш народ?», «Когда вы впервые приехали сюда?». В какой-то момент чернокожая девушка не выдержала и на эмоциях сказала: «Нет, леди, у меня африканское происхождение, карибское происхождение и британское гражданство». Только после этого Сьюзан осознала свою ошибку.

В Букингемском дворце осудили крестную мать принца Уильяма и сказали, что такие высказывания неприемлемы. Позже 83-летняя Сюзан Хасси принесла «глубочайшие извинения» и подала в отставку с почетной должности.

Сейчас королевская семья пытается уладить разгоревшийся скандал из-за любопытства пожилой придворной дамы. Оскорбленная Фулани заявила, что ей нанесли сильную травму, и она даже не знала, кому об этом сообщить. Никогда в жизни она не чувствовала себя настолько нежеланной. Девушка возмутилась, что кто-то позволил себе запустить руку в ее волосы и утверждать, что она не является гражданкой Великобритании.

К слову, 83-летняя Сюьюзан Фунали была одной из приближенных дам Елизаветы II и ее фрейлиной. На протяжении многих лет она помогала королеве во всем, за что позже была награждена Большим крестом Дамы Королевского ордена Виктории - высшим званием, присвоенным лично монархом.

Напомним, что недавно новая королева-консорт Камилла решила упразднить должность фрейлины. Вместо нее она ввела компаньонок, которыми стали все ее близкие подруги.