Королева Камилла оскорбила внука Луи и оказалась в центре скандала с Кейт Миддлтон: вмешался Дворец

Дворец вмешался в скандал после шутки королевы Камиллы в адрес внука Луи. Она назвала родственника «сплошным наказанием». Многие решили, что женщина говорила о сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Подробности приводит People.

20 марта Камилла побывала на острове Мэн, чтобы присвоить статус города округу Дуглас. С ней не было мужа, так как он не мог присутствовать по состоянию здоровья. Она пообщалась с жителями и упомянула внуков. В разговоре она неожиданно назвала одного из них – Луи «сплошным наказанием».

Эта фраза, хоть и была сказана в шутку, быстро разошлась по Сети и вызвала множество реакций у пользователей. Многие решили, что женщина говорила о пятилетнем сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которого обожают британцы. Мальчик знаменит тем, что на мероприятиях не может усидеть на месте и демонстрирует смешные выражения лица. После скандала Дворец решил вмешаться в ситуацию и в заявлении уточнил, что Камилла говорила о другом внуке – Луи Лопесе.

Напомним, что Королева Камилла имеет пять внуков от своих детей от первого брака: близнецов Луи и Гаса, Элизу, Фредди и Лолу. А дети Уильяма и Гарри не являются ее кровными внуками.

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