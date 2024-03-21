«Трагедия с принцессой Дианой преследует его»: почему принц Уильям прячет Кейт Миддлтон

Принц Уильям прячет Кейт Миддлтон, перенесшую операцию на брюшной полости, из-за боязни проклятия своей матери принцессы Дианы. В этом заверили инсайдеры, знакомые с ситуацией в королевской семье.

По данным PageSix, инициатором того, чтобы общественность не знала о происходящем с принцессой Уэльской, был именно наследник престола. А все дело в суевериях вокруг помолвочного кольца, которое носит Кейт. С возрастом Уильям все чаще стал задумываться, что оно может быть проклято, ведь его раньше носила его мама, чья жизнь закончилась слишком рано.

«В этом и заключается его желание держать все в секрете. Трагедия, которая случилась с принцессой Дианой, преследует его», - заявил источник СМИ.

Однако, как считает эксперт по делам британской королевской семьи Марк Борковски, принц Уильям поступил в корне неверно. Если бы он изначально не скрыл от общественности, какая именно операция потребовалась его жене, то и не было бы теорий о страшных болезнях и побеге Миддлтон из-за измены мужа.

Ранее друг королевской семьи заявил, что Кейт Миддлтон исчезла из-за давления общества.