ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 января 2025, 15:48
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Королева Иордании Рания вновь станет бабушкой

Старшая дочь короля Иордании Абдаллы II впервые станет матерью.
Королева Иордании Рания вновь станет бабушкой

© Andrew Medichini/Associated Press/East News

Старшая дочь короля Абдаллы II и королевы Рании, принцесса Иман ждет первенца. Об этом в соцсетях сообщила ее мать.

Королева Иордании Рания вновь станет бабушкой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена короля Абдаллы II выложила фото беременной наследницы и ее супруга с подписью: «Двое — пара, трое — счастье».

Напомним, 28-летняя Иман вышла замуж в 2023 году. Ее избранником стал предприниматель из Нью-Йорка Джамиль Александр Термиотис.

Ребенок станет вторым внуком королевской четы — в августе минувшего года дочь Иман родилась у наследного принца Хусейна и его супруги Раджвы. Всего у монаршей четы Иордании есть четверо детей: 30-летний Хусейн, 28-летняя Иман, 24-летняя Сальма и 20-летний Хашим.

Ранее друзья певицы Бритни Спирс раскрыли правду о ее примирении с сыновьями спустя много лет.

Также сообщалось, что модель Ирина Шейк публично обратилась к матери по-русски в ее день рождения.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
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