Королева Иордании Рания вновь станет бабушкой

Жена короля Абдаллы II выложила фото беременной наследницы и ее супруга с подписью: «Двое — пара, трое — счастье».

Напомним, 28-летняя Иман вышла замуж в 2023 году. Ее избранником стал предприниматель из Нью-Йорка Джамиль Александр Термиотис.

Ребенок станет вторым внуком королевской четы — в августе минувшего года дочь Иман родилась у наследного принца Хусейна и его супруги Раджвы. Всего у монаршей четы Иордании есть четверо детей: 30-летний Хусейн, 28-летняя Иман, 24-летняя Сальма и 20-летний Хашим.

Ранее друзья певицы Бритни Спирс раскрыли правду о ее примирении с сыновьями спустя много лет.

Также сообщалось, что модель Ирина Шейк публично обратилась к матери по-русски в ее день рождения.