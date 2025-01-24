Королева Иордании Рания вновь станет бабушкой
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Старшая дочь короля Абдаллы II и королевы Рании, принцесса Иман ждет первенца. Об этом в соцсетях сообщила ее мать.
Жена короля Абдаллы II выложила фото беременной наследницы и ее супруга с подписью: «Двое — пара, трое — счастье».
Напомним, 28-летняя Иман вышла замуж в 2023 году. Ее избранником стал предприниматель из Нью-Йорка Джамиль Александр Термиотис.
Ребенок станет вторым внуком королевской четы — в августе минувшего года дочь Иман родилась у наследного принца Хусейна и его супруги Раджвы. Всего у монаршей четы Иордании есть четверо детей: 30-летний Хусейн, 28-летняя Иман, 24-летняя Сальма и 20-летний Хашим.
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