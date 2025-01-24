Друзья Бритни Спирс раскрыли правду о ее примирении с сыновьями спустя много лет

Друзья певицы Бритни Спирс рассказали, что ее сыновья не просто так решили спустя много лет вновь начать общаться с матерью. По словам инсайдеров, звездные наследники хотят воспользоваться добротой артистки и получить от нее деньги. Об этом сообщает RadarOnline.

В конце прошлого года произошло неожиданное воссоединение. Бритни, наконец, встретилась со своими детьми. Поклонники были удивлены, так как долгое время сыновья негативно высказывались о матери и стыдились ее из-за сомнительного контента в Сети. Предположительно, наладить общение со Спирс парни решили вовсе не из теплых чувств.

Инсайдеры считают — Джейден и Шон перестраховываются, чтобы не лишиться финансовой поддержки. Ведь сейчас только от Бритни зависит, будет ли она содержать сыновей или нет, никто принудить ее к этому не может.

«В течение многих лет эти парни не хотели иметь с ней ничего общего, они смущались ее и ненавидели то, как она выставляла себя напоказ в социальных сетях. Теперь выплата алиментов закончилась, и они, похоже, хотят вернуть маму в свою жизнь», - высказались друзья певицы.

В окружении Бритни предпочитают не вмешиваться в ее отношения с сыновьями, так как видят, что она счастлива. Однако близкие все равно советуют ей быть осторожнее.

Ранее Бритни Спирс уехала из дома в Лос-Анджелесе из-за пожаров.