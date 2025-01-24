Модель Ирина Шейк публично обратилась к матери по-русски в ее день рождения

Модель Ирина Шейк публично поздравила маму с днем рождения. Она решила обратиться к родительнице по-русски.

В личном блоге Ирина опубликовала архивное фото с матерью, на котором она сама была еще совсем маленькой. На кадре юная модель с большим белым бантом в волосах стояла рядом с именинницей на фоне новогодней елки.

«Happy birthday, mamochka», - написала Шейк в Сети.

Напомним, что Ирина родом из России, поэтому часто вспоминает о стране. Иногда модель разговаривает на русском языке, а иногда балует себя отечественными продуктами. Даже торт на день рождения Шейк в этом году был выполнен в виде бани и русских закусок.

За границу девушка перебралась, когда начала строить модельную карьеру. До этого они с семьей жили довольно скромно. Дело в том, что мама Шейк воспитывала детей самостоятельно, так как отец умер в 2000 году из-за болезни.

Ранее Ирина Шейк устроила вечеринку в русском стиле.