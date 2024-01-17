Король Карл III попал в больницу из-за проблем со здоровьем: раскрыт диагноз

Короля Карла III решили госпитализировать из-за проблем со здоровьем. По информации Telegram-канала РЕН ТВ, монарх отправится в больницу для лечения увеличенной простаты.

В январе сразу у нескольких членов королевской семьи возникли проблемы со здоровьем. В СМИ появилась информация о госпитализации 42-летней Кейт Миддлтон, которой провели операцию на брюшной полости. Она приходит в себя после хирургического вмешательства. Ей потребуется восстановление, которое займет минимум два месяца. Отмечается, что все прошло успешно, а операция была плановой.

После стало известно, что король Карл III тоже испытывает трудности. По официальным данным, ему «проведена медицинская процедура, он временно не будет исполнять публичные обязанности».

В СМИ появились подробности состояния монарха. Оказалось, что он отправится в больницу для лечения увеличенной простаты. Подробности болезни пока неизвестны. Представители говорят, что это слишком личное. Но ему придется временно отойти от обязанностей и дел.

«Во дворце заявили, что Чарльз стремится побудить других мужчин проверить свое здоровье», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что принцесса Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2023 году около 18 миллионов рублей. Эксперты посчитали новые наряды, в которых королевская особа появлялась на публике.