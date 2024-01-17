Кейт Миддлтон госпитализировали для проведения операции на брюшной полости, об этом сообщает Super.ru.

По данным Кенсингтонского дворца, принцесса Уэльская была госпитализирована 16 января. Ее выпишут приблизительно через две недели, рассказали официальные представители.

«Операция прошла успешно, и ожидается, что она останется в больнице от десяти до четырнадцати дней, прежде чем вернется домой для продолжения восстановления. Исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи», — говорится в сообщении дворца.

Дополнительно сообщается, что Кейт Миддлтон поблагодарила встревоженных британцев, переживающих за ее здоровье. Отдельно подчеркивается о желании принцессы Уэльской сохранить в тайне ее личную медицинскую информацию.

Отметим, что последний раз Кейт видели на публике во время рождественской службы.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон потратила за год на одежду 18 миллионов рублей.