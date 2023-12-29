Настоящая принцесса: какую сумму Кейт Миддлтон потратила на одежду в 2023 году

Принцесса Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2023 году около 18 миллионов рублей. Эксперты посчитали новые наряды, в которых королевская особа появлялась на публике. Об этом сообщает Daily Mail.

Общая стоимость всех новых нарядов принцессы Уэльской в 2023 году оценивается в £162 тысячи. Эксперты также отметили, что бюджет на гардероб уменьшился на £18 тысяч (около двух миллионов рублей) по сравнению с предыдущим годом.

Самым дорогим нарядом стал образ, в котором Кейт Миддлтон явилась на коронацию короля Карла III. Это платье от бренда Alexander McQueen обошлось в £3000 (около 346 тысяч рублей). Среди ее предпочтений в брендах также отмечаются Hobbs, Zara и LK Bennett.

Важным моментом в 2023 году для Кейт Миддлтон и принца Уильяма стала их ежегодная рождественская открытка. Этот год также стал знаковым, поскольку пара укрепила свои королевские роли принца и принцессы Уэльских. Принц Уильям подчеркнул свое ключевое место в линии наследования, преклонив колено перед отцом после коронации короля Карла III.

Ранее мы писали о том, что скрывающая кризис в браке Дженнифер Лопес отправилась на отдых без Бена Аффлека.