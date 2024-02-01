Король Карл III намерен отречься от престола из-за проблем со здоровьем

Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл признался, что Карл III скоро отречется от престола. По его словам, это может случиться в течение 10 лет. Об этом он сообщил в интервью изданию New York Post.

Как отметил Баррелл, во время коронации Карла III в мае 2023 года он не рассматривал возможность отречения, однако за восемь месяцев своего правления он «сдал позиции» из-за ухудшения своего здоровья. Решение отречься от трона подкрепилось отречением королевы Дании, Маргрете II, в декабре 2023 года. Согласно Барреллу, в ближайшем будущем британский монарх намерен внести хотя бы часть планируемых реформ и затем спокойно выйти на пенсию.

«Он будет усердно работать в течение 10 лет, а затем скажет, что пора на пенсию, и будет наблюдать за расцветом своего сына. Страна примет новых молодых короля и королеву, и круг замкнется, когда сын Дианы станет королем», – объяснил мужчина.

Ранее стало известно, что Карла III госпитализировали в одну из больниц Лондона для лечения простаты. В период восстановления публичные обязанности монарха будут отложены.

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