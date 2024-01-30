Ослабленную Кейт Миддлтон выписали из больницы после тяжелой операции

Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на брюшной полости. Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор.

Накануне Кейт Миддлтон вернулась домой к детям и мужу, который на протяжении двух недель регулярно навещал ее в клинике. Принцесса Уэльская не будет принимать участие в мероприятиях до Пасхи, то есть до 5 мая. Ее супруг Уильям также временно прервет исполнение обязанностей члена королевской семьи и будет помогать супруге заниматься с детьми.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-службу дворца, Кэтрин идет на поправку и благодарит медиков за заботу и оказанную помощь.

Дежурящие у больницы папарацци не смогли заснять, как принцесса покидает медучреждение. Поклонники королевской семьи считают, что Кейт Миддлтон специально вывели в ночи, чтобы не привлекать внимание. Вероятнее всего, до машины ее везли в инвалидном кресле.

Напомним, принцессу Уэльскую госпитализировали 16 января для проведения операции на брюшной полости.