Король Карл III попал в больницу вслед за Кейт Миддлтон

Короля Великобритании Карла III госпитализировали для лечения увеличенной простаты в ту же больницу, где проходит восстановление Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Independent.

75-летнего Карла III поместили в Лондонскую клинику для лечения проблем с простатой. Это та же самая клиника, где в настоящее время восстанавливается Кейт Миддлтон после успешной операции на брюшной полости на прошлой неделе. Как известно Карл III посещал родственницу.

«Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания за последнюю неделю, и рад узнать, что его диагноз оказывает положительное влияние на осведомленность общественности о здоровье», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

17 января было объявлено о том, что король Карл III решил госпитализироваться для лечения увеличенной простаты, в связи с чем отложены его публичные мероприятия. Также сообщалось, что он временно не будет выполнять королевские обязанности.

Несколько дней назад стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон успешно перенесла плановую операцию на брюшной полости в частной клинике в Лондоне. Дворец также сообщил, что она извиняется за отсрочку грядущих встреч и, согласно медицинским рекомендациям, ей вряд ли удастся вернуться к исполнению государственных обязанностей до Пасхи.

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