Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване обойдется Армении в $6 млн

Правительство Армении выделит более $6 млн на организацию концерта американского рэпера, выступающего под псевдонимом Snoop Dogg. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что выступление мировой знаменитости запланировано на 23 сентября. Рэпер появится перед зрителями в Ереване на стадионе «Раздан».

«Для реализации проекта правительство Республики Армения выделит организатору 2,318 миллиарда драмов (более 6 миллионов долларов)», — сообщается в постановлении правительства страны.

Напомним, что Snoop Dogg отменил ближайшие концерты из-за забастовок голливудских актеров и сценаристов. Исполнитель в знак поддержки сначала перенес выступления на июнь, а после решил не проводить музыкальное мероприятие. Звезда должен был дать концерт, приуроченный к 30-летию его дебютного альбома.

Ранее мы писали о том, как концерт Little Big в Ереване отменили из-за возникшей угрозы безопасности. Дело в том, что организаторы не могут дать 100-процентную гарантию, что запланированное мероприятие пройдет без каких-либо происшествий. Фанатам вернут все средства, потраченные на покупку билетов.

Также стало известно об отмене концертов оперной певицы Анны Нетребко. Артистка подала судебный иск на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» и требует выплатить ей $360 тыс.