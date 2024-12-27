Компания принца Гарри по психическому здоровью подверглась критике

Организация принца Гарри, которая предоставляет услуги в сфере психического здоровья, столкнулась с критикой экс-работников. Об этом пишет издание Radar.

Выяснилось, что атмосфера внутри компании далека от идеала. Работавшие там прежде люди характеризуют происходящее там как «настоящий цирк» и всячески отговаривают от сотрудничества с медучреждением. По их словам, за время работы на младшего сына короля Карла III они подвергались газлайтингу, унижениям и запугиваниям. При этом неизвестно, обвиняется ли в этом сам герцог.

Другой претензией экс-работников служит размер заработной платы Гарри. По некоторым данным, герцог Сассекский получает более миллиона долларов в год за редкие публичные рассказы об организации – такой расклад другие сотрудники считают неприемлемым.

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