Инсайдер рассказал, на самом ли деле Меган Маркл и принц Гарри живут раздельно после слухов о расставании. Об этом пишет портал In Touch.

Известно, что 43-летняя герцогиня и 40-летний герцог Сассекские уже несколько месяцев не появляются вместе на публичных мероприятиях. Информатор подтвердил журналистам, что у каждого из супругов своя жизнь.

«В последнее время они действительно живут по отдельности, и их это устраивает. Для кого-то отношения на расстоянии могут показаться проблемой, но только не для Гарри и Меган», - поделился источник.

Уточняется, что речь идет о «профессиональной сепарации»: младший сын короля Карла III занялся своими проектами, а супруга – собственными.

Меган предпринимает попытки восстановить репутацию, чтобы ее воспринимали серьезно, в настоящий момент она работает с дизайнерами и стилистами. При этом информатор заверил, что дети для герцогов по-прежнему остаются на первом месте.

«Когда Гарри нет дома, он каждый вечер общается с Меган по видеосвязи. Она отправляет ему милые сообщения, рисунки детей, мотивирующие пожелания на день», - заявил инсайдер.

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