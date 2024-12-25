На рождественском концерте Кейт Миддлтон обнаружили двойника принца Гарри

На рождественском концерте принцессы Уэльской в Лондоне заметили «двойника» принца Гарри. Об этом курьезе сообщила британская газета The Daily Mail.

Неразбериха началась после того, как по телевидению был показан тизер-трейлер предстоящего мероприятия. На одном из кадров среди гостей вечера камера выхватывает мужчину в военной летной форме и с рыжей бородой, поразительно похожего на опального зятя Кейт Миддлтон, хозяйки концерта.

Зрители, увидевшие прямую трансляцию тизера и не имевшие возможности еще раз пересмотреть его для уточнения, предположили, что Гарри и его старший брат Уильям, находящиеся в ссоре, заключили «рождественское перемирие». Ситуацию подогрели также регулярно циркулирующие в прессе слухи о том, что Кейт продолжала общение с Гарри после его разрыва с семьей.

Однако все эти теории не оправдались — как утверждает The Daly Mail, настоящий принц Гарри проводит тихое Рождество за «тысячи миль» от Лондона в своем доме в Калифорнии с женой Меган Маркл и двумя детьми, а о его примирении с родственниками речи пока не идет.

Ранее стала известна причина, по которой Кейт Миддлтон и Карл III встречаются в тайне от других членов королевской семьи.