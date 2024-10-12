Актер Бурак Озчивит рассказал, что мечтает приехать в Россию в качестве туриста. Об этом сообщает ТАСС.

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит — частый гость в России. В сентябре он выступал в Сочи, а на днях прошел его концерт в Санкт-Петербурге. Однако все визиты актера в нашу страну сугубо рабочие. По словам Бурака, он не успевает посмотреть достопримечательности, так как у него нет свободного времени.

«К сожалению, каждый раз мне удается вырваться даже не на несколько дней, а буквально на несколько часов, и я ничего не успеваю как следует посмотреть. Но я мечтаю как-нибудь приехать с женой и детьми и провести хотя бы несколько дней, например, в Москве или Петербурге», — рассказал он.

Озчивит добавил, что в Санкт-Петербурге он успел полюбоваться Петропавловской крепостью и Исаакиевским собором. Отдельно актер подчеркнул богатство русской кухни.

Ранее мы писали о том, что в Москве отменили концерт турецкого актера Бурака Озчивита.