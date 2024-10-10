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Опубликовано 10 октября 2024, 15:50
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Русская девушка Джонни Деппа рассказала, приедет ли актер в Россию для знакомства с ее родителями

Русская девушка Джонни Деппа заявила, что ему интересно приехать в Россию.
Русская девушка Джонни Деппа рассказала, приедет ли актер в Россию для знакомства с ее родителями

© Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

Русская возлюбленная актера Джонни Деппа Юлия Власова рассказала, ждать ли приезда звезды в Россию. Сама девушка сейчас находится в Москве, но с собой в столицу бойфренда не привезла. Однако она отметила, что ему было бы интересно посетить ее родину.

По словам Юлии, пока в ее отношениях с Деппом не наступил этап знакомства с родителями, поэтому личной встречи актера с ее семьей не было. Тем не менее, она не исключила, что Джонни может прилететь в Россию, если появится возможность.

«К сожалению, Джонни пока не имел возможности познакомиться с моими родителями лично. Что касается поездки в Россию, думаю, ему было бы интересно. Однако лучше уточнить его планы непосредственно у Джонни», - поделилась Власова в беседе с Super.

К слову, девушка не подтверждает отношения с Джонни, но и не отрицает, что у них роман. Она лишь рассказала, что познакомилась с актером еще три года назад на кинофестивале в Карловых Варах. После этого они начали общаться и постепенно сблизились. Чаще встречаться они начали после завершения судов Деппа с экс-женой Эмбер Херд.

Ранее русскую девушку Джонни Деппа раскритиковали из-за романа с актером.