«Классический сценарий абьюза»: Блейк Лайвли отреагировала на многомиллионный иск против нее

Юристы голливудской актрисы Блейк Лайвли прокомментировали многомиллионный иск режиссера Джастина Бальдони против нее и ее мужа Райана Рейнольдса. Об этом пишет издание TMZ.

«Это классическая история: женщина рассказывает о сексуальных домогательствах, а абьюзер пытается переложить вину на жертву», — поделились защитники.

Представители артистки отметили, что подобный прием называется DARVO. Он означает стратегию абьюза: отрицать, атаковать и менять местами жертву и обидчика.

Накануне Джастин Бальдони обвинил Лайвли и Рейнольдса в попытке уничтожить его карьеру. В иске кинематографист также утверждал, что артистка пыталась украсть права на картину «Все закончится на нас».

В конце декабря минувшего года Блейк Лайвли обвинила Джастина Бальдони в домогательствах на съемочной площадке и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам знаменитости, постановщик осуждал ее за лишний вес.

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