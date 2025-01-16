«Обчистили меня до нитки»: Карди Би обвинила мужа и свекровь в ограблении

Популярная американская певица Карди Би (настоящее имя Белкалис Альманзар) обвинила мужа, рэпера Offset (настоящее имя Киари Сифус) и его мать Латабию Вудворд в ограблении. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Знаменитости поженились в 2017 году, после чего расставались в 2018-м и в 2020-м. У пары трое детей — 6-летняя дочь Култер, 3-летний сын Вэйв и 4-месячная дочь, имя которой родители держат в тайне. В августе минувшего года, одновременно с объявлением о третьей беременности, исполнительница сообщила о разводе.

Теперь же артистка публично обвинила супруга и его мать в ограблении.

«Я не буду слушать тебя после того, как ты и твоя мать ограбили меня. Да, ты и твоя мать обчистили меня до нитки, утерли мне нос. Я же говорила тебе, чтобы ты перестал играть со мной в эти игры», — поделилась певица.

Уточняется, что Offset также является отцом 15-летнего Джордана, 9-летнего Коди и 9-летней Калеи от предыдущих отношений. Карди Би выразила недовольство тем, что музыкант поздравил старших отпрысков с Рождеством, а их общих детей проигнорировал.

«Вчера ты впервые в этом году позвонил своей новорожденной дочери. Ты так сильно любишь своих детей, но не купил им ничего на Рождество. Ты приехал в Нью-Йорк, чтобы купить подарки другим своим детям. Но ты не купил моим детям даже безделушку назло мне», — пожаловалась она.

Ранее Карди Би отреагировала на слухи о своем воссоединении с Offset.