Ким Кардашьян засняли в объятиях бывшего возлюбленного ее сестры

Американскую модель и бизнесвумен Ким Кардашьян заметили вместе с экс-бойфрендом ее сестры Хлои, футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим. Об этом сообщает TMZ.

43-летняя бизнесвумен и 31-летний спортсмен были замечены на вечеринке, которую организовали Бейонсе и Jay-Z. Мероприятие состоялось после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. На афтепати кинопремии Кардашьян и Бекхэм-младший не скрывали своих чувств. На одном из появившихся в Сети кадров заметно, как влюбленные танцевали друг с другом. Футболист положил руки на талию модели, а она держала его за лицо.

Уточняется, что Кардашьян и ее новый избранник покинули вечеринку тоже вместе.

Ранее Ким Кардашьян сообщила о готовности вновь вступить в брак. Звезда уточнила, что является многодетной матерью и успешной личностью, но ей хотелось бы разделить с кем-то свою жизнь.

Также Кардашьян потребовала у супруги бывшего мужа Канье Уэста, чтобы она одевалась приличнее в присутствии их общих с рэпером детей.