43-летняя Ким Кардашьян может выйти замуж в четвертый раз

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась подробностями личной жизни. Об этом сообщает издание Marca.

По словам 43-летней бизнесвумен, несмотря на статус свободной женщины, ей абсолютно не близко чувство одиночества. Она отметила, что является многодетной матерью и успешной личностью, однако ей хотелось бы разделить с кем-то свою жизнь.

Кардашьян подчеркнула, что ее свободная жизнь наполнена радостью и весельем. По ее мнению, любой мужчина был бы рад оказаться рядом с ней.

«Бывают моменты, когда я просто говорю: ''Знаете что? Я понимаю, что моя жизнь действительно будет длинной, и осознаю, что нуждаюсь в действительно особенном, уникальном человек,е чтобы я захотела ради него отказаться от свободы''», — поделилась звезда.

Ранее анонимный инсайдер рассказал об отношениях Ким Кардашьян с футболистом Бекхэмом-младшим. Известно, что предполагаемый избранник модели на 12 лет младше нее.