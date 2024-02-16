«Должна была знать, во что ввязывается»: Кардашьян накинулась на жену Канье Уэста из-за детей

Модель Ким Кардашьян потребовала у жены бывшего супруга Канье Уэста, чтобы она одевалась приличнее в присутствии их общих с музыкантом детей. 43-летняя блогерша недовольна, что наследники будут видеть мачеху в слишком открытых нарядах. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, что Ким и Канье прожили в браке восемь лет и развелись в 2021 году. Они являются родителями четырех детей: 10-летней Норт, восьмилетней Сейнт, шестилетней Чикаго и четырехлетнего Псалма.

Музыкант нашел новую любовь в лице 29-летней Бьянки Цензори. Пара регулярно привлекает внимание общественности своими выходами в необычных нарядах, при этом Бьянка почти всегда выглядит слишком вызывающе. Из-за этого Кардашьян пришлось обратиться к бывшему мужу.

Модель заявила, что ее дети не должны видеть мачеху полуобнаженной. Ким считает, что жена Канье должна выбирать более закрытую одежду, когда проводит время с детьми.

«Ким посоветовала Канье никогда не позволять Бьянке так одеваться в присутствии своих детей. Она искренне удивлена тем, что рэпер позволяет своей жене выходить из дома в таком виде», — поделился источник.

При этом СМИ давно заметили, что Уэст всегда стремится быть главным «модельером» для своих избранниц. В браке с Кардашьян он, наоборот, критиковал ее за излишнюю откровенность в одежде.

«К сожалению, Ким знает, через что проходит Бьянка, но она считает, что нынешняя жена Уэста должна была знать, во что ввязывается», — добавил анонимный источник.

В отношениях с Бьянкой, музыкант позволяет ей примерять открытые наряды. Она позировала перед фотографами в полупрозрачном полиэтиленовом плаще и в телесном топе с колготками.

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