Ким Кардашьян вышла в свет в юбке с экстремальным разрезом и колготках в сетку

Американская телезвезда, модель и предпринимательница Ким Кардашьян вышла в свет в юбке с разрезом до бедра и колготках в сетку. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

44-летняя бизнесвумен появилась на публике в белом костюме, который состоял из жакета и юбки-миди с разрезом до бедра. Бывшая жена Канье Уэста дополнила комплект красными колготками в сетку, остроносыми туфлями на каблуках и сумкой Hermès Birkin. Визажисты сделали телезвезде макияж с черной подводкой и нюдовой помадой, а стилисты уложили волосы.

Уточняется, что в подобном образе знаменитость принимала участие в съемках нового сериала «Все по закону» Райана Мерфи.

Ранее Ким Кардашьян смутила поклонников непристойными фото с роботом Tesla.

Также Кардашьян рассказала, что с трудом справляется с воспитанием детей.