«Это сумасшествие»: Ким Кардашьян пожаловалась, что Канье Уэст не занимается воспитанием их детей

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян рассказала, что ее бывший муж Канье Уэст не вовлечен в воспитание их общих детей. Об этом пишет издание Page Six.

Недавно западные СМИ сообщили, что Уэст практически не занимается воспитанием наследников несмотря на то, что при разводе они с Ким договорились о совместной опеке. Теперь же слух подтвердила и сама бизнесвумен.

«Даже несмотря на то, что у меня есть помощники, иногда посреди ночи, когда дети спят в моей кровати, пинаются, постоянно просыпаются и плачут, это… (тяжело). Я нечасто об этом говорю, потому что это сразу вызывает волну осуждения. Люди накидываются на меня и говорят: „О, ну у тебя есть средства, чтобы нанять нянь“», — пожаловалась знаменитость.

Кроме того, Кардашьян рассказала, что сама возит детей в школу по утрам. Она отметила, что подобный ритуал крайне важен для ее взаимоотношений с наследниками.

«Каждый день я должна возить их в школу вне зависимости от своего рабочего графика. Это позволяет нам поддерживать крепкую связь. Когда я их бужу по утрам, помогаю им собраться, но, конечно, (с четырьмя детьми) это превращается в сумасшествие», — отметила модель.

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