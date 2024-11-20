ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 ноября 2024, 11:25
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Непристойные снимки Ким Кардашьян с роботом Tesla взволновали поклонников

Телезвезда Ким Кардашьян смутила фанатов непристойными фото с роботом Tesla.
Непристойные снимки Ким Кардашьян с роботом Tesla взволновали поклонников

© VALERIE MACON/AFP/East News

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян выложила непристойные снимки с роботом Tesla и смутила поклонников. Соответствующие фото и комментарии пользователей появились в ее микроблоге.

Непристойные снимки Ким Кардашьян с роботом Tesla взволновали поклонников

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На опубликованных кадрах 44-летняя бизнесвумен снялась у своего автомобиля Tesla Cybertruck, в салоне которого сидит робот. На фото Кардашьян предстала в черном бомбере на голое тело, облегающих бежевых лосинах и кружевных чулках с подтяжками. В ходе съемки бывшая жена Канье Уэста принимала откровенные позы, в том числе она села к роботу на колени и сжала его руку.

Фанатов удивила фотоссесия телезвезды, и они принялись выражать свое мнение в комментариях под постом.

«Наконец-то нашла мужчину мечты», «Это так странно и неловко», «Грустно, что женщине пришлось завести робота из-за того, что с ней неправильно обращались живые мужчины», «Выглядит пугающе», — написали юзеры.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
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Ким Кардашьян