Непристойные снимки Ким Кардашьян с роботом Tesla взволновали поклонников

На опубликованных кадрах 44-летняя бизнесвумен снялась у своего автомобиля Tesla Cybertruck, в салоне которого сидит робот. На фото Кардашьян предстала в черном бомбере на голое тело, облегающих бежевых лосинах и кружевных чулках с подтяжками. В ходе съемки бывшая жена Канье Уэста принимала откровенные позы, в том числе она села к роботу на колени и сжала его руку.

Фанатов удивила фотоссесия телезвезды, и они принялись выражать свое мнение в комментариях под постом.

«Наконец-то нашла мужчину мечты», «Это так странно и неловко», «Грустно, что женщине пришлось завести робота из-за того, что с ней неправильно обращались живые мужчины», «Выглядит пугающе», — написали юзеры.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе.