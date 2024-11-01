Ким Кардашьян столкнулась с критикой в Сети после тренировки

Американскую модель и бизнесвумен Ким Кардашьян высмеяли в Сети за неожиданную деталь в образе на тренировке. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

44-летняя предпринимательница выложила ролик, в котором показала процесс занятий на тренажере. Так, экс-супруга Канье Уэста появилась в черных укороченных шортах и облегающем топе. При этом на ногах модели вместо спортивной обуви были тапки.

Подобная деталь в образе знаменитости натолкнула пользователей на мысль о том, что Кардашьян занимается спортом лишь на камеру.

«Она тренируется в тапочках?», «Когда она тренируется, то всегда скрывает лицо, потому что для фотографий она использует дублера», «У нее нет мышечного тонуса, эти ягодицы сделаны хирургическим путем, а не с помощью упражнений», — высказались юзеры.

Ранее мы писали, что 11-летняя дочь Ким Кардашьян жестоко пошутила над матерью в день ее 44-летия.

Также сообщалось, что Канье Уэст решил следить за Бьянкой Цензори и Ким Кардашьян с помощью частного детектива.