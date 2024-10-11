Канье Уэст решил следить за Бьянкой Цензори и Ким Кардашьян с помощью частного детектива

Американский рэпер Канье Уэст нанял частного детектива, чтобы следить за Бьянкой Цензори. Об этом в ходе беседы с изданием Daily Mail сообщил экс-начальник одного из отделов принадлежащего музыканту бренда Yeezy.

По словам мужчины по имени Мичиган Джон Доу, изначально он устраивался в компанию рэпера начальником одного из отделов, однако вскоре стал «директором разведки». Так, экс-сотрудник признался, что однажды Уэст поручил ему нанять частного детектива, чтобы следить за женой Бьянкой Цензори. Информатор уточнил, что паранойя у звезды развилась из-за употребления веселящего газа.

Мужчина отметил, что его работа заключалась в том, чтобы минимизировать угрозу жизни Уэста и порчу его репутации. По этой причине объектом расследования также была и бывшая супруга исполнителя Ким Кардашьян, которая часто оказывается в СМИ в одних заголовках с Канье.

Примечательно, что пик паранойи возник у рэпера, когда Бьянка отправилась к семье в Австралию. В тот же момент музыкант сделал титановые зубы и уволил большинство сотрудников Yeezy. Под сокращение попал и Доу, которого Уэст угрожал избить и в противном случае даже убить.

Ранее мы писали, что родители Бьянки Цензори обиделись на модель из-за вымышленного развода с Канье Уэстом.